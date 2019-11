Gibt es die berühmte Midlifecrisis wirklich oder bilden wir uns das nur ein? Bei MDR SACHSEN haben wir mit der Psychologin und Sachbuchautorin Dr. Ilona Bürgel über Veränderungen in der Mitte des Lebens gesprochen und wie man am besten damit umgeht.



Die Psychologin rät, das man sich fragen sollte, was eigentlich eine Krise ist? Denn in eine Krise geraten wir immer dann, wenn sich etwas verändert und zwar so, wie wir das auf den ersten Blick nicht haben wollen, wie wir es nicht kennen. Das kann in der Beziehung sein, im Arbeitsleben, aber auch der Körper verändert sich. Ganz typisch in der Lebensmitte ist, dass "diese Veränderungen von allen Seiten kommen", sagt Ilona Bürgel, "der Körper macht, was er will, Beziehungen machen, was sie wollen. Die Arbeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Und das macht die Belastung aus."