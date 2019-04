Mediziner aus Sachsen fordern zum Handeln auf, um die Ausbreitung multiresistenter Erreger (MRE) zu stoppen. "Es reicht nicht nur, in Aufklärung in den Kliniken zu investieren", sagte Professor Reinhard Berner, Sprecher der Infektionskommision am Uniklinik Dresden, MDR SACHSEN im Interview. Auch Hausärzte und niedergelassene Fachärzte müssten handeln. "85 Prozent der Antibiotika werden im ambulanten Bereich verordnet. Besonders Kinder bekommen schnell Antibiotika." Verantwortung habe auch jeder einzelne persönlich. Jeder Patient könne mitwirken, die globale Antibiotikakrise zu bekämpfen. "Wenn Sie zum Arzt gehen und bei jedem Schnupfen oder Halsschmerzen ein Antibiotikum erfragen, befeuern Sie das Problem", erklärte Infektologe Berner.

Die globale Antibiotikakrise

Weil sich die gegen Antibiotika multiresistenten Erreger weltweit immer mehr verbreiten, warnt bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einer globalen Bedrohung. "Die Bedrohung ist real. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass 2050 die meisten Todesfälle weltweit durch Infektionen mit MRE verursacht sein werden", sagte Berner. Nicht nur bei Medizinern, auch führende Ökonomen und Politiker beraten über die Folgen der sich ausbreitenden Antibiotikakrise.

"In Deutschland ist das Thema noch nicht richtig angekommen"

Nach einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Europäischen Seuchenbehörde ECDC erklärte der EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Vytenis Andriukaitis: "Die Alarmglocken müssen läuten. Es zeigt, dass wir in eine Welt eintreten, in der immer häufiger auftretende Infektionen nur schwer oder gar nicht behandelt werden können." Professor Berner von der Uniklinik Dresden erklärte: "In Deutschland ist das Thema noch nicht richtig angekommen." Es gebe viele Leitlinien und eine Expertenkommissionen. Das Problem sein nur, dass sie "kaum jemand kennt".

Patienten bringen multiresistente Erreger in Krankenhäuser

Dass multiresistente Erreger vor allem aus dem Krankenhaus kommen, sei ein Irrtum. Das erklärte Lutz Jatzwauk, Vize-Chef der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene im Interview mit MDR SACHSEN. "Etwa 80 Prozent der Erreger werden schon bei der Aufnahme in ein Krankenhaus festgestellt." Antibiotika dürften nicht weiter so unkritisch eingesetzt werden. Bereits jetzt gebe es in Japan und den USA gegen den bekannten Krankenhauskeim MRSA Resistenzquoten von über 50 Prozent. Deutschland sei zwar im vorderen Mittelfeld, verordne aber trotzdem noch doppelt so viele Antibiotika wie in den Niederlanden. "Wir sind besorgt auf einem im Moment noch erträglichen Niveau", sagte Jatzwauk. Er berät über 20 Krankenhäuser in Sachsen zur Krankenhaushygiene und rät: "Händehygiene ist ein absoluter Grundbaustein und heute noch genauso wichtig wie vor hundert Jahren."

Antibiotika werden zu lange eingesetzt

Weil Bakterien überleben wollen und sich immer wieder anpassen, haben sie Abwehrsysteme – Resistenzen – gegen ihre "Antibiotika-Angreifer" entwickelt. Laut Professor Berner von der Uniklinik Dresden sind Antibiotika über viele Jahre "viel zu locker und unkritisch" vergeben worden. "Viele Krankenhäuser haben Antibiotika weit über die empfohlene Zeitdauer eingesetzt. Das hat sich jetzt gerächt."

Tiermedizin mit in der Verantwortung

Jatzwauk macht auch die Tiermedizin für die Antibiotika-Krise verantwortlich. Früher habe man den Tieren Antibiotika gegeben, damit sie schneller wachsen. Das sei zwar heute verboten. Antibiotika sollen nur erkrankte Tiere bekommen. "Die Aufgabe des Tierarztes ist herauszufinden, welches Tier erkrankt ist. In einer Mastanlage mit 30.000 Hühnern oder hunderten Schweinen ist das schwierig." Antibiotika würden zudem nach Körpergewicht dosiert. Die verabreichten Mengen in der Tiermedizin sind also enorm.

27 Todesfälle in Sachsen