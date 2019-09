Schon in seinem Namen steckt eine Liebeserklärung. Trabant - slawisches Wort für den Begleiter. Unmissverständlich fand man hier einen Partner fürs Leben, der uns im Trab an sich band. Zu keinem anderen Auto konnte man eine so tiefe Beziehung aufbauen. Man kam einfach nicht los. Selbst wenn er mit voller Geschwindigkeit davonfuhr, lohnte es sich noch, ihm nachzulaufen.

Der Trabi war keine Erfindung, er war eine Schöpfung. Nichts, an dem man ständig rum verbessert, sondern eine Gabe an die Ewigkeit. 1958 rollte er erstmals vom Fließband, danach hat sich nur noch die Welt verändert. Er nicht. Unglaublich dieses Durchhaltevermögen.

Der Trabant war schon immer modern. Noch lange bevor Feinstaub Thema wurde, hatte er schon Staub, der so grob war, dass er gar nicht bis ins Lungenbläschen kam. Der Trabi war die praktizierte Rücksicht auf Fußgänger. Man konnte ihn rechtzeitig sehen, hören und riechen. Und er war umweltverträglich. Sein geringes Gewicht schonte den Asphalt. In die Parklücke konnte man ihn tragen.

Auf nach Ungarn: Mit dem Trabi fuhr man überall hin Bildrechte: MDR/Carsten Reuß



All das Genörgel am Duroplastbomber ist dermaßen fehl am Platz. Er musste aus Kunststoff sein, weil es schlicht eine Kunst war, mit ihm richtig Stoff zu geben. Aber darauf kam es auch gar nicht an. Er war unser Stück Freiheit, überdachte Mobilität zum Sitzen, unsere eigene rollende Bushaltestelle. Und das mit Zweitaktmotor. Heute kriegen sie damit höchstens Kettensägen und Laubbläser zum Laufen. Wir bewegten damit ein Auto.