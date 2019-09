In Sachsen gibt es zu Beginn des Ausbildungsjahres noch mehr als 6.200 offene Lehrstellen. Das seien so viele wie nie zuvor, teilte die sächsische Regionalagentur für Arbeit am Freitag mit. Zugleich wies sie darauf hin, dass auf der anderen Seite 3.450 Jugendliche noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. Für jeden von ihnen gebe es einen Platz und Chancen, betonte Agenturchef Klaus-Peter Hansen und mahnte die betroffenen Jugendlichen zugleich, dies auch zu nutzen.