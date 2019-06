Das hängt davon ab, wann der Rentner in Rente gegangen ist. Die Rentner, die vor April 2004 in Rente gegangen sind, bekommen ihre Rente vorschüssig, also immer zum Monatsanfang für den laufenden Monat, also Anfang Juli. Diejenigen, die später in Rente gegangen sind, bekommen die Rente nachschüssig, zum Monatsende.