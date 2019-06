Sachsen will "Rauschtäter" härter bestrafen

Im zweiten Anlauf will Sachsen Kritikern aber entgegenkommen, wie der Sprecher des Justizministeriums, Jörg Herold, MDR SACHSEN sagte. So gebe es eine Änderung in der Initiative bei schweren Verbrechen, die im Vollrausch begangen wurden wie Totschlag oder schwere Körperverletzung. Für Totschlag im Vollrausch etwa sei im letzten Antrag noch ein Strafrahmen bis zu 15 Jahren verlangt worden, in der neuen Initiative seien es zehn Jahre.