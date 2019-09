Im Mai 2019 hat der DGB Sachsen eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung* veröffentlicht. Daraus ging hervor, dass in Sachsen 39 Prozent aller Beschäftigten nach Tarif bezahlt werden. Jüngste Zahlen des sächsischen Wirtschaftsministeriums sprechen von 40 Prozent. Aber auch damit bildet Sachsen bundesweit das Schlusslicht. In den anderen ostdeutschen Bundesländern liegt der Durchschnitt bei 46 Prozent, in Westdeutschland bei 57 Prozent.



Schaut man sich die Zahlen der Betriebe an, so zahlen in Sachsen sogar nur 15 Prozent nach Tarif. Das WSI hat auch einen europäischen Vergleich erstellt. Danach rangiert Sachsen im unteren Bereich. Eine bessere Tarifbilanz können zum Beispiel Tschechien (46 Prozent), Zypern (48 Prozent) oder Spanien (73 Prozent) aufweisen. Ähnlich wie in Sachsen verhält sich die Tarifbindung in Rumänien (35 Prozent), Irland (34 Prozent) oder Großbritannien (26 Prozent).