Die Schwammspinner sind eine einheimische Schmetterlingsart, die es schon seit Jahrhunderten gibt, in Sachsen und in der gesamten Bundesrepublik. Wir haben in den letzten dreißig Jahren immer wieder Massenvermehrung in Wäldern, vor allem in Eichenwäldern. Das führt natürlich bei ganz starkem Befall auch zum Kahlfraß. Die Bäume sind dann komplett entlaubt. Die Raupen fressen dann alles, was irgendwie grün ist. Im Normalfall treiben solche Bäume wieder aus.