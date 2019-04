Osterreisewelle rollt über Sachsens Autobahnen

Der Osterreiseverkehr auf Sachsens Autobahnen rollt ab dem heutigen Gründonnerstag. Vor allem in Richtung Görlitz müssen Autofahrer in diesen Tagen mit sehr hohem Verkehrsaufkommen und Staus rechnen, teilt die Polizei mit. Denn neben dem verlängerten Wochenende, das viele Sachsen für Heimfahrten, Ausflüge und Kurzreisen nutzen, werden vor allem Polen via A4 zum wichtigsten Familienfest des Jahres in ihr Heimatland fahren. Zudem gibt es mehrere Baustellen auf den Autobahnen, die Fahrern Geduld abverlangen. Nur zum Karsonnabend und Ostersonntag soll es auf den Straßen ruhig zugehen. Die Polizei rät zur Umsicht.



Auch der Rückreiseverkehr am Ostermontag dürfte anstrengend werden. Der Automobilclub ADAC fasst seine Voraussagen so zusammen: "Wer über die Osterfeiertage mit dem Auto verreist, braucht gute Nerven: Die vier freien Tage werden der erste Stauhöhepunkt im Jahr 2019."