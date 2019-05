Erstmals haben Steuerzahler, die ihre Einkommensteuererklärung selbst anfertigen, dafür bis Ende Juli Zeit. Rentner kann es in diesem Jahr zum ersten Mal treffen, dass sie aufgrund einer Rentenerhöhung, plötzlich eine Steuererklärung machen müssen.



In einem Riesen-Papierkrieg muss das Ganze allerdings jetzt nicht mehr ausarten. Mit dem Programm "Elster" geht das heute bedeutend einfacher und schneller - sagen zumindest all die, die mit dem Finanzamt über diesen Weg bereits alles Nötige steuertechnisch geklärt haben.