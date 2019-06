Was ist eigentlich Roaming? Wenn Sie im Ausland telefonieren, SMS und WhatsApp schreiben oder im Internet surfen, nutzen Sie "Roaming" (deutsch: "umherwandern"). Seit Mitte 2017 zahlt man dafür im EU-Ausland keine Zusatzkosten. Außerhalb der EU kommt es darauf an, was ihr Mobilfunkanbieter verlangt. Meist sind die Preise für abgehende und ankommende Gespräche und SMS sehr hoch. Roaming ist übrigens in Ihrem Handy immer aktiviert, wenn Sie in einem ausländischen Mobilfunknetz telefonieren.