09.10.2019 | 15:55 Uhr Richtiger Umgang mit schwierigen Chefs

Schwierige Chefs - für die einen Alltag, für andere nicht vorstellbar, aber gar nicht so selten. Aber was sind "schwierige" Chefs und wie wird man am besten mit ihnen fertig? Arbeitspsychologin Dr. Ulla Nagel gibt Tipps. Sie hat in Dresden ein psychologisches Beratungsinstitut aufgebaut und berät Firmen in Führung und Konfliktlösung.