Unweit vom Kulturpalast ist der rote Teppich ausgerollt. Auf ihm hat sich eine lange Schlange gebildet. Rund 40 Personen warten. Darunter eine Handvoll Dresdner, zwei Junggesellinnenabschiede, ein älteres Ehepaar. Kurzum, ein bunt gemischter Haufen. Andrea Müller bereitet sich währenddessen in einem silbernen Bus vor. Die 45-Jährige liebt den großen Auftritt. Comedy war für "Frau Andrea" anfangs Therapie. "Lachen ist gesund und schüttet Glückshormone aus! Heute ist Comedy meine wahre Berufung", sagt Müller. Der rote Vorhang, laute Musik und viel Applaus ein Muss.

Die Comedytour ist keine klassische Stadtrundfahrt. Vielmehr verlagert Andrea Müller ihr Bühnenprogramm in den Bus. Statt Fakten erzählt die Entertainerin Witze über Sehenswürdigkeiten, wie Frauenkirche, Semperoper oder Zwinger. "Frau Andrea" hebt den Zeigefinger und spricht aus, was sowieso viele denken. Politiker, die nicht arbeiten wollen, Dynamo-Fußballer, die nicht mal einen Satz gerade sagen können, oder eine Fledermaus, die die Waldschlößchenbrücke nahezu lahm legt.

Andrea Müller versteht sich als Entertainerin. Gäste der Comedytour sollen nicht nur zuhören, sondern auch mitmachen. Eine Lektion im Sächsischen darf nicht fehlen. "Einfach den Unterkiefer nach vorne strecken, mit dem Daumen fest halten und weiterreden", erklärt die 45-Jährige. Am Besten klappt das Üben bei dem Lied "Sing, mei Sachse, sing" von Jürgen Hart, was dann auch gleich im Bus angestimmt wird. Schauspielerisches Talent ist ebenso gefragt. Eine fiktive Szene aus dem neuesten Dresdner Tatort wird direkt am Elbufer einstudiert. Happy End inbegriffen.