Osterfeuer in Nordsachsen abgesagt

In vielen Dörfern Nordsachsens gehören Osterfeuer zur Tradition und zum Sozialleben. Jetzt hat der Landkreis aus Sicherheitsgründen alle Osterfeuer in Nordsachsen untersagt. Bildrechte: Colourbox.de

Zwischen Karfreitag und Ostermontag 2019 werden in Sachsen weniger Osterfeuer brennen als im vergangenen Jahr. Vor allem in Nordsachsen und im Großraum Leipzig sind viele Osterfeuer abgesagt worden, weil es zu trocken ist. Im Landkreis Nordsachsen wurde die Waldbrandwanrstufen 4 ausgerufen. Der nördliche Teil des Landkreises muss am Karfreitag sogar mit der höchsten Alarmstufe für Waldbrände rechnen. Die zuständigen Verwaltungen haben deshalb die Genehmigungen für bereits erlaubte Osterfeuer wieder zurückgezogen.



Hier finden Sie die Vorhersagen der Waldbrandgefahr für Sachsen in den kommenden Tagen für ihre Region.

Bereits seit 22. März 2019 sind Feuer in Gärten und auf privatem Gelände im Landkreis verboten. Die Landkreisverwaltung wies im Gespräch mit MDR SACHSEN darauf hin, dass jeder, der dennoch ein Lagerfeuer oder privates Osterfeuer entzünde, eine Ordnungswidrigkeit begehe.

Alle bereits genehmigten Osterfeuer wurden wegen der Waldbrandwarnstufe 4 abgesagt. Die Kommunen im Landkreis Nordsachsen sind dafür zuständig, dass dem Folge geleistet wird. Ab Karfreitag wird für die nördlichen Teile im Landkreis, also die ehemaligen Landkreise Delitzsch und Torgau, die höchste Gefahrenstufe 5 erwartet, für die Region Oschatz gilt weiterhin Warnstufe 3. Frieder Voigt von der Unteren Forstbehörde rät, angesichts von Trockenheit und Wind besser auf jegliches Feuer zu verzichten und sich Ärger und Gefahren zu ersparen.

Zwar gilt in Taucha aktuell Waldbrandwarnstufe 4. Allerdings: Wegen der Trockenheit fürchtet die Stadtverwaltung auch Gras- und Grünlandbrände. Deshalb sind in Taucha alle privaten Osterfeuer untersagt worden. Das betrifft etwa 40 Feuer-Veranstaltungen. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen für den Gründonnerstag: Die öffentlichen Osterfeuer der IG Merkwitz am Park und das Osterfeuer auf der Festwiese finden statt - unter Aufsicht der Mitorganisatoren der Freiwilligen Feuerwehr Taucha.

19 Mal hat es im vorigen Jahr im Nationalpark gebrannt. Fast alle Brände wurden mutwillig von illegal übernachtenden Touristen verursacht. Bildrechte: Daniel Förster Die Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz und der sächsische Bergsteigerbund erwarten einen Besucheransturm am Osterwochenende. Aber viele Wege sind nach dem Sturmtief "Eberhard" am 10. März noch nicht wieder begehbar, sagte der Sprecher der Nationalparkverwaltung Hanspeter Meyer. Wanderer betreten den Wald auf eigene Gefahr, betonte auch Christian Walter vom Bergsteigerbund. "Es gibt immer noch Wege, die durch umgefallene Bäume blockiert sind. Nach dem Sturm im Wald bitte auch immer wieder nach oben sehen, um zu kontrollieren, ob einzelne Äste oder ganze Kronenteile noch in den Baumkronen hängen und auf den Weg fallen können."

Auch in der Sächsischen Schweiz bestehe eine erhöhte Waldbrandgefahr. Im vergangenen Jahr hatte es 19 Brände im Nationapark gegeben. 17 davon wurden von illegalen Boofern verursacht.

Ein kräftiges Hochdruckgebiet über Skandinavien und Nordwestrussland bringt trockene Festlandsluft nach Sachsen, erläutert Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst. "In den nächsten Tagen erwärmt sich diese Luft tagsüber zum Teil auf mehr als 20 Grad. Dazu gibt es nahezu uneingeschränkten Sonnenschein und böigen Ostwind." Dadurch verdunste Wasser in der Luft und im Boden maximal, so dass die Boden in den oberen Schichten weiter austrocknen werden. Wie hoch die Zündbereitschaft bereits bei mittlerer Waldbrandgefahr ist, war am Montag in der Dresdner Heide zu erleben, wo mehrere Hektar Wald in Flammen aufgingen.



"Osterfeuer sollten nicht leichtfertig entfacht werden“, mahnte Landesforstpräsident Utz Hempfling. "Unsere Wälder sind gegenwärtig auch ohne Brände im Ausnahmezustand." Durch massive Waldschäden liege derzeit viel brennbares Material in Form von abgestorbenen Bäumen oder abgebrochenen Kronenteilen in den Wäldern.