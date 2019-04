Die Gewerkschaft Verdi kündigt für den 25. April einen sachsenweiten Warnstreik im Linienverkehr an. Betroffen sind Buslinien in sieben Landkreisen sowie in Dresden und Chemnitz. Außerdem gibt es Einschränkungen im Fährverkehr auf der Oberelbe. Mit dem 24-stündigen Ausstand ab Donnerstag 2 Uhr wollen Busfahrer, Schlosser, Fährleute, Verwaltungsangestellte und Azubis im Regionalverkehr Sachsen ihren Forderungen nach besserer Bezahlung Nachdruck verleihen. Es ist der zweite Warnstreik binnen zwei Wochen.