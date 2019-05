31.05.2019 | 13:22 Uhr Warum ist Rauchen so gefährlich?

Hauptinhalt

Heute ist Weltnichtrauchertag. Und wer sich mit dem Gedanken trägt, mal wieder aufzuhören - jetzt natürlich für immer - der soll ruhig motiviert sein. Es ist nie zu spät. Die Gesundheit dankt es. In jedem Alter.



Was ist so schädlich am Rauchen? Und sind E-Zigaretten die gesündere Alternative? MDR SACHSEN hat mit Dr. Ute Mons gesprochen. Sie ist die Chefin der Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg.