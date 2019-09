Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft hat eine vorläufige Sommerbilanz ihrer Einsätze an deutschen Gewässern gezogen. Demnach sind bis Ende August in Sachsen 14 Menschen beim Baden oder Schwimmen ertrunken. Das sind sechs weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und neun weniger als in den ersten achten Monaten 2017. Sachsen liegt damit im bundesweiten Trend – hier sank die Zahl der Badetoten um 97 auf 348. Lediglich in Schleswig-Holstein und Thüringen ertranken mehr Menschen als im Vorjahreszeitraum.