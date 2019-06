11.06.2019 | 11:50 Uhr Was tun, wenn das Fluggepäck verloren geht?

Bald beginnen in Sachsen die Ferien und damit auch die Reisezeit. Sehr beliebt sind Flugreisen. Was aber tun, wenn der Koffer am Flughafen auf dem Gepäckband fehlt? Wie oft passiert das und wie bekommt man in so einem Fall sein Gepäck zurück? MDR SACHSEN-Reporterin Pauline Vestring hat sich am Flughafen Leipzig/Halle schlau gemacht.