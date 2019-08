Der Wetterbauer von MDR SACHSEN: Rolf-Eckart Uebel. Am Wochenende war er zu Gast bei Maik Teschner auf der Landesgartenschau in Frankenberg.

Ich bin für das Langzeitwetter zuständig. Ich beobachte Flora und Fauna und leite ab und zwar auf der Basis unserer Vorfahren, was die festgestellt haben. Das Tageswetter kann ich nicht vorhersehen, aber wie es in vier oder fünf Wochen wird, kann ich zum Beispiel am Verhalten von Ameisen einschätzen. Zu Zeit ist es so, dass unsere Ameisen sehr hohe Haufen aufwerfen und das war in den früheren Jahrhunderten ein Garant dafür, dass es viel Schnee gibt.