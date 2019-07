Jeder von uns strömt einen menschlichen Duft aus, den sogenannten olfaktorischen Cocktail, wie ihn Prof. Hans Hatt von der Ruhruniversität Bochum bezeichnet. "Das sind zum einen Identifikationsdüfte, aber das sind auch Düfte, die wir abhängig vom Hormonstatus in den Schweiß einmischen", sagt der Professor. Dazu gehören auch die Nahrungsdüfte, die wir durch die Verarbeitung von zum Beispiel Knoblauch oder Zwiebel in unser Blut bekommen. Aus diesem Stoffwechsel entstehen Duftstoffe, die nach außen abgegeben werden. Und dann riecht man auch, was wir gegessen haben.

Richtig, genau so kann man das vergleichen. Afrikaner uns Asiaten riechen anders als Europäer. Der Grund ist die unterschiedliche Ernährung. Auch Frauen riechen anders als Männer, Kinder anders als alte Menschen. Wir erkennen uns, meist unbewusst, am Geruch. Zur Welt kommen wir ohne Vorlieben für bestimmte Düfte, sagt der Geruchsforscher Hans Hatt: "Jeder Mensch hat seine eigenen Duftvorlieben. Die sind nicht genetisch bedingt."

Eine volle Windel riecht nicht gut. Aber müssen das Eltern immer wieder verbal äußern? Bildrechte: Colourbox.de

"Ob ein Mensch einen Duft mag oder nicht, hängt davon ab, in welcher Situation er den Duft zum ersten Mal kennengelernt hat," so der Bochumer Riechforscher Hatt. Geruchsvorlieben entstehen auch durch die Erziehung. Die Eltern sagen den Kindern, wenn sie nicht gut riechen. Das geht los im Babyalter, wenn der Geruch des großen Geschäfts von den Eltern als unangenehm empfunden und das auch immer wieder geäußert wird. "Wenn die Eltern sagen würden, deine volle Windel riecht himmlich, hätten wir alle eine andere Einstellung dazu", ist der Geruchsforscher Hatt sicher.



Stellt sich die Frage, ob uns Schweiß und Fäkalien nur "anstinken", weil wir das so gelernt haben? Wir werden es nicht abschließend klären können. Fakt ist, den Schweißgeruch in der Straßenbahn oder im Großraumbüro an warmen Tagen können wir uns nicht nachträglich schön reden. Schade eigentlich.