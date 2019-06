Nach Unglücken an Rhein und Donau: Wie gefährlich ist die Elbe?

Wer an sommerlichen Tagen an der Elbe bei Dresden, Pirna oder in der Sächsischen Schweiz unterwegs ist, kann sie beobachten: Am Elbestrand im flacheren Wasser Badende, auf der Elbe Ausflugsdampfer, Lastkähne, Fähren, Ruderboote, Paddler, Surfer, Sportboote, Segel- und Schlauchboote und Stand-up-Paddler. Für die einen, die Kapitäne der Dampfer und Schiffe ist die Elbe der Arbeitsplatz und sie kennen die Regeln. Für Paddler, Ruderer und Badende ist die Elbe dagegen Freizeitvergnügen. Doch sie unterschätzen mitunter die Gefahren.

Was müssen Hobbykapitäne aller Art auf der Elbe unbedingt beachten?

Auch Hobby-Paddler und Ruderer sollten die Verkehrsregeln auf der Elbe kennen, sagt der Behördenleiter des Wasserschifffahrtsamtes Dresden, Klaus Kautz, MDR SACHSEN: "Auch wenn man im Straßenverkehr als Fußgänger unterwegs ist, sollte man die Straßenverkehrsordnung kennen." Auf der Elbe gelte die Binnenschiffffahrt-Straßenordnung. Die Zeichen, die an der Elbe für den Schiffsverkehr angebracht sind, hält Kautz für ausreichend. Paddler, Boote und Schwimmer sollten sich außerdem immer bewusst sein, dass die Elbe ein Fluss mit einer hohen Fließgeschwindigkeit ist. Sie sollten auch ausreichend Abstand halten zu schwimmenden Verkehrszeichen wie Bojen und die hohen Durchflussgeschwindigkeiten in den Brückendurchfahrten beachten.

Welche Gefahren drohen kleinen Booten und Paddlern auf der Elbe?

Eine Gefahr für Paddler und kleinere Boote sind auch die Fähren, Dampfer und Lastkähne. Vor allem bei großen Kähnen sollte ausreichend Abstand eingehalten werden, da kleine Boote vom Sog unter Wasser gezogen werden können. Bei Fähren müssen Boote und Paddler warten, bis diese angelegt haben und die Durchfahrt frei ist. Die Gierseilfähre bei Rathen gilt als besonders gefährlich. Dort hatte sich im August 2016 ein Stand-up-Paddler mit seiner am Fuß befestigten Sicherheitsleine verfangen und war bei dem Unfall gestorben. SUP-Experten empfehlen inzwischen, auf Flüssen keine Sicherheits-Leash am Fuß zu verwenden, wenn überhaupt dann eine Sicherheitsleine um die Hüfte, die man im Gefahrenfall mit beiden Händen öffnen kann. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft rät, auch immer in Ufernähe zu paddeln und eine Schwimmweste zu tragen. "Wenn man doch ins Wasser fällt, kann man sich mit der Strömung treiben lassen und gerät nicht in Panik," sagte DLRG-Sprecher Benjamin Böhme MDR SACHSEN. Dann könne man Stück für Stück ans Ufer gelangen.

Was sind die Ursachen für Unfälle auf der Elbe?

DLRG-Sprecher Böhme beobachtet eine zunehmende Risikobereitschaft der Paddler. Sie seien unvorbereitet und ohne die nötigen Kenntnisse der Regeln auf der Elbe unterwegs. Auch Alkohol spiele zunehmend eine Rolle, vor allem bei sogenannten Partybooten. "Genau wie beim Autofahren ist es verboten, mit Alkohol Paddeln zu gehen," so Böhme. Doch viele würden sich nicht daran halten und Kontrollen gebe es zu wenig. Es fehle auch das vorauschauende Fahren. "Bremsen funktioniert auf der Elbe nicht so einfach wie auf den Straßen." Dadurch kämen sie häufig den Dampfschiffen in die Quere, die dann zu Ausweichmanövern gezwungen seien.

Darf man in der Elbe baden bzw. schwimmen?