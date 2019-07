An wen richtet sich die Petition "Rettet die Bienen in Sachsen"? Die Petition richtet sich an den Sächsischen Landtag mit der Bitte, mehr wilde Wiesen und Naturlandschaften zu schaffen, weil die Artenvielfalt, speziell die Wildbienen, in großer Gefahr sind. Und da die Artenvielfalt nur in Gemeinschaft erhalten werden kann, bittet Uta Strenger die Bevölkerung um Unterstützung.