Warum haben Mütter ihre Kinder in die Wochenkrippe gegeben und was hat das mit den Müttern gemacht?

Für viele Mütter war das sehr problematisch. Teilweise sind sie unter Druck gesetzt worden, damit sie ihr Studium beenden oder ihren Arbeitsplatz halten können. Wir haben selten einen Fall gefunden, wo die Eltern unter Zwang ihr Kind abgeben mussten.

Gab es Mütter, die das verweigert haben, ihr Kind abzugeben?

Ja, die gab es. Auch unter der Maßgabe, dass sie damit ihren Arbeitsplatz, zumindest in der Zeit verlieren, oder das Studium nicht beenden können.

Was hat das mit Kindern gemacht, die in einer Wochenkrippe waren?

Das wirkt sich bis ins späte Erwachsenenalter aus. Nicht bei allen. Es gibt auch Menschen, die sehr stabil damit umgehen können und keine Folgen haben. Es gibt aber eine ganze Reihe Kinder, die sich bei uns melden. In der Regel bricht das Kompensationssystem, so nennt man das psychologisch, ab dem 40. oder 50. Lebensjahr zusammen. Das ist auch die Zeit, wo sich die meisten psychologische Hilfe suchen.

Warum in dem Alter, ab 40 oder 50?

Das hängt damit zusammen, dass wir als Kinder Strategien lernen, mit bestimmten Situationen umzugehen und diese Strategien sind häufig bei den Wochenkindern Leistungsstreben, Autarkie, also sehr selbstaktiv zu sein. Und das funktioniert nicht mehr, wenn der Körper langsam nachlässt. Dass ist auch aus der Traumaforschung bekannt, das dort dieses Zugangsalter herrscht. Wenn man Glück hat, wird dann herausgefunden, dass es in der Zeit damals seine Ursachen hat. Dann kann man daran an diesem Bindungsproblem arbeiten, das waren Wochenkrippen und Wochenheime?

Wie viele Kinder waren das damals? Wie viele Betroffene gibt es heute?

Von Montag bis Freitag weg von den Eltern: In der DDR gab es Säuglinge, die in Wochenkrippen betreut wurden. Bildrechte: dpa Wir haben statistische Hochrechnungen von den Plätzen gemacht. Die höchste Zahl der Plätze in der DDR waren knapp 40.000, allerdings nicht über die gesamte Zeit. Hochgerechnet auf die Platzzahlen, die es insgesamt gab, sind wir von einer Mindestgröße von 100.000 betroffenen Kindern ausgegangen. Wahrscheinlich ist die Zahl aber deutlich höher - um die 600.000. In Dresden sind mindestens 10.000 Kinder in Wochenkrippen betreut worden, aber auch hier vermuten wir, dass die Zahl deutlich höher lag, bei 30.000.

Wie sind Sie auf das Thema gekommen?

Ich war selbst vier Jahre in so einer Einrichtung. Bei mir war es der klassische Zusammenbruch ab 50. Ich habe dann gemerkt, dass es eine sehr frühe Geschichte gab, die damit eine Rolle spielt.

Wie haben Sie für sich die Vergangenheit aufgearbeitet?

Das Wichtigste war es, eine sinnvolle Aufgabe zu finden. Dass ist auch bei Depressionen sehr hilfreich. Bei mir ist es die Forschung zu dem Thema und das Erleben und der Umgang mit den Wochenkindern - das ist für mich sehr festigend. Auch das Durchschauen des Systems damals.

Haben Sie mit Ihrer Mutter darüber gesprochen und können Sie ihr verzeihen?

Ich konnte mit meiner Mutter, sozusagen betreut, darüber reden. Und ich verstehe es heute. Sie war damals in einer großen Notlage. Sie musste ihren Dienst verrichten. Mein Vater war im Schichtbetrieb tätig. Die Wohnungssituation war ausgesprochen schlimm. Wir wohnten damals mit drei anderen Familien in einer Wohnung in Dresden. Die Versorgungssituation Anfang der 1960er-Jahre war damals in der DDR sehr eingeschränkt und all das hat dazu beigetragen, dass sie die Entscheidung getroffen haben.

Das Wichtigste bei all dem war, dass die DDR die Wochenkrippe als ein wunderbares Kinderbetreuungssystem propagiert hat und das ist von den Eltern kaum in Frage gestellt worden. Heike Liebsch | Historikerin

Wie steht Ihre Mutter heute dazu?

Sie erklärt es immer wieder und entschuldigt sich. Es verletzt sie sehr. Es fällt ihr schwer, mit mir darüber zu sprechen, was dadurch mit mir passiert ist. Das wehrt sie ab und ich kann das auch verstehen.

Wurden die Kinder in den Heimen pädagogisch betreut?

Es herrschte ein ganz eigenes Erziehungskonzept, auch wenn das niemand hören will. Aber es wirkte noch das Prinzip der Härte nach der Zeit des Nationalsozialismus. Das heißt, Kinder sind defizitäre Wesen, die müssen erzogen werden. Sie müssen gezwungen werden, zu begreifen, dass sie nachts nichts essen wollen. Sie müssen gezwungen werden, zu begreifen, dass sie pünktlich auf den Topf gehen.

Wie lief ein Tag in der Wochenkrippe ab?

Ein Tag in der Wochenkrippe lief nach festgelegten Strukturen ab. Bildrechte: DRA/Aktuelle Kamera Die Betreuung in der Gesamttageszeit war sehr strukturiert. Neun Monate alte Kinder hatten 16 Stunden zu schlafen. Das war festgelegt. 1,45 Stunden war Spielzeit. Diese Spielzeit war wenig betreut und in der Regel selbstgesteuert. Es wurde Plastikspielzeug dazugelegt. Damit durften sich die Kinder beschäftigen. So war das Erziehungskonzept dieser Zeit. Das hat sich im Laufe der 1970er- und 1980er-Jahre deutlich geändert. 1985 durften die Kinder ein eigenes Spielzeug mitbringen. Es gab dann auch eine Eingewöhnungszeit für die Kinder, aber eben erst später.

Hatten Sie eine Bezugsperson damals? Können Sie sich erinnern?