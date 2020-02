In Sachsen werden Notarztdienste künftig besser bezahlt. Die Honorare steigen um zehn Prozent, teilten die gesetzlichen Krankenkassen und die Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Notärzte am Donnerstag mit. Die Regelung gelte ab 1. Januar 2020. Auch der Einsatz an Feiertagen soll besser vergütet werden. Die bessere Bezahlung soll allen Notärzten zugute kommen, vor allem aber die Versorgung in ländlichen Gebieten sicherstellen, hieß es.