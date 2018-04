Für die Rettungsstelle Eibenstock ist ab April eine Notarztbörse aus Pogeez in Schleswig-Holstein zuständig. Reichenbach und Schwarzenberg werden von einem Dienstleister im vorpommerschen Stralsund betreut. Die bisher tätigen Notärzte an den Standorten bleiben fester Bestandteil der Personalplanung. In Schwarzenberg können die Dienste zu 80 Prozent von ansässigen Medizinern abgesichert werden. Die restlichen Einsätze übernehmen sogenannte "Springer" von außerhalb.

In den drei Rettungsstellen ist schon seit Monaten die Situation bei den Notärzten angespannt. Wie es von der sächsischen Arbeitsgemeinschaft Notärztliche Versorgung (ARGE NÄV) hieß, sind in Schwarzenberg Mediziner krankheitsbedingt ausgefallen.

Notarztbörsen aus Norddeutschland steuern die Personalplanung in Eibenstock, Reichenbach und Schwarzenberg. Bildrechte: IMAGO

In Reichenbach wurde laut ARGE-Geschäftsführer Markus Cording die Lage im vorigen Sommer akut, als die Paracelsus-Klinik aus dem Notdienst ausstieg. "Und Eibenstock ist das typische Beispiel für den ländlichen Bereich, wo für Notarztdienste schlichtweg die Mediziner fehlen."



Wenn keine niedergelassenen Ärzte für Rettungseinsätze zur Verfügung stehen, wird laut Cording versucht, die Notdienste über Krankenhäuser abzusichern. In Mittweida beispielsweise laufe dies bereits erfolgreich. Für Pirna, Heidenau, Freital, Dippoldiswalde sowie Sebnitz/Neustadt werde momentan mit regionalen Krankenhäusern verhandelt.



In Eibenstock, Reichenbach und Schwarzenberg funktionierte dies jedoch nicht. Daher sei die Versorgung ausgeschrieben worden. "Wenn wir die gesetzlichen Auflagen nicht erfüllen können, müssen wir reagieren", so Cording. Die Notärzte werden von den Krankenkassen bezahlt. Die Kosten für die Notärztebörsen seien vergleichbar mit den üblichen Ausgaben, hieß es von der ARGE.