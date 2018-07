Entgehen der Polizei Sachsen massenweise Notrufe?

In Sachsen konnten im vergangenen Jahr Zehntausende Notrufe bei der Polizei nicht angenommen werden. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen im Sächsischen Landtag hervor. Demnach wurden allein in Dresden rund 14.000 Notrufe nicht angenommen. In Leipzig waren es von August bis Dezember rund 4.000 Notrufe, die nicht angenommen werden konnten. Muss sich der Bürger nun Sorgen machen, in einer Notlage keine Hilfe zu bekommen?

"Bleiben Sie in der Warteschleife"

Nein, meint Pressesprecher Uwe Voigt von der Polizeidirektion Leipzig. Im Gespräch mit MDR SACHSEN erklärte er: "Das Lagezentrum ist kein Callcenter. Die Beamten müssen neben der Annahme der Notrufen diese auch schriftlich festhalten und an die Einsatzkräfte weiterleiten." Zudem werden auch die Einsätze aus dem Lagezentrum durch die Beamten koordiniert. Deswegen könne es dazu kommen, dass der Notruf am Arbeitsplatz nicht gleich angenommen werden kann. Alle Notrufe werden aber im Rahmen der Möglichkeiten abgearbeitet und zurückgerufen, versichert Voigt. Dazu sei es jedoch wichtig, länger als 9,5 Sekunden in der Leitung zu bleiben. Nur dann könne der Notruf zurückverfolgt werden. "Bleiben Sie in der Warteschleife", appellierte der Pressespreche an die Bürger.

Vergessene Wohnungsschlüssel und Beleidigungen

Den Vorwurf, dass sich die Beamten nicht um die Notrufe kümmern, wies Voigt zurück: "Wenn alle Leitungen besetzt sind, kommt der Anruf nicht gleich durch. Aber er ist registriert und wird zurückgerufen." Es habe noch nie eine schwere Straftat gegeben, von der die Polizei keine Kenntnisse hatte. Es sei auch zu beachten, dass der Notruf häufig von Menschen benutzt wird, die gar nicht in einer Notlage sind, fuhr Voigt fort. Dadurch würden andere Leitungen blockiert. Vergessene Wohnungsschlüssel seien kein Grund die 110 zu wählen. Es komme auch vor, dass Polizeibeamte über den Notruf beleidigt werden. Voigt empfahl, auch die Telefonnummern der zuständigen Revier zu kennen, um dort anzurufen, wenn keine akute Notfallsituation vorliegt. Dort kämen die Bürger auch schneller durch. Zudem könne der Beamte auch entscheiden, ob es sich um einen Notfall handelt oder nicht.

Wann rufe ich den Notruf an und wann nicht? Bei Vorfällen mit Sachschäden, an denen keine Personen beteiligt sind, muss nicht der Notruf gewählt werden. Hier reicht es die Nummer des zuständigen Reviers zu wählen.



Bei allen Unfällen und Vorkommnissen mit Personenschäden empfiehlt es sich die 110 zu wählen.

Ausbau des Lagezentrums in Leipzig