Der Radebeuler Winzer Friedrich Aust geht davon aus, dass es bei der Rebsorte Bacchus in der Lage Goldener Wagen Einbußen bis zu 50 Prozent geben könnte. Die Winzer im Staatsweingut Schloss Wackerbarth waren in der vergangenen Woche in insgesamt drei Nächten im Einsatz, um tausende empfindliche Jungpflanzen in Diesbar-Seußlitz, Laubach, Weinböhla und Radebeul mit kontrollierten Feuern zu schützen. So habe zwar ein "Totalausfall" an den frostgefährdeten Weinbergen vermieden werden können, so Sprecher Martin Junge. Das genaue Ausmaß werde sich aber erst in zwei bis drei Wochen zeigen.