Am Donnerstag wird es in den fünf größten Städten Sachsens wieder Warnstreiks im Öffentlichen Personennahverkehr geben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben die Mitarbeiter von Verkehrsbetrieben in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Plauen zum Ausstand aufgerufen. Betroffen sind Bus- und Straßenbahnlinien. Hintergrund ist der Tarifkonflikt um die Einkommen und Arbeitsbedingungen der rund 5.000 ÖPNV-Beschäftigten in Sachsen.