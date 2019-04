Carina Gierke lässt sich zur Einzelhandelskauffrau ausbilden. In der Lausitz und im Dresdner Raum werden in dem Bereich noch besonders viele freie Ausbildungsplätze angeboten.

Carina Gierke lässt sich zur Einzelhandelskauffrau ausbilden. In der Lausitz und im Dresdner Raum werden in dem Bereich noch besonders viele freie Ausbildungsplätze angeboten. Bildrechte: dpa

Mehr als 4.500 Lehrstellen sind in Sachsen in Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe noch unbesetzt. Das teilten die Sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) in Dresden, Leipzig und Chemnitz mit. Bewerbungen könnten jederzeit eingereicht werden, teilte die Kammer mit.

Die meisten offenen Ausbildungsstellen verzeichnet die IHK Chemnitz: In den Landkreisen Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, Zwickau, Vogtlandkreis und in der Stadt Chemnitz suchen Arbeitgeber noch mehr als 2.700 Auszubildende. Mehr als 200 der offenen Lehrstellen sind Ausbildungen als Zerspanungsmechaniker.



In Dresden und den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Meißen sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind nach Angaben der IHK Dresden noch 1.100 Ausbildungsplätze unbesetzt. Die meisten freien Angebote gebe es im Einzelhandel für Kaufleute.



In Leipzig und den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig suchen Betriebe noch für mehr als 700 Lehrstellen die passenden Bewerber, informierte die IHK. Die meisten Ausbildungsbetriebe böten Lehrstellen zum Mechatroniker an.