Die Gewerkschaft Verdi hat in einem offenen Brief Sachsens Behörden aufgefordert, mehr Kontrollen zur Umsetzung von Corona-Maßnahmen im Lebensmittel-Einzelhandel durchzuführen beziehungsweise die Kontrollen zu verstärken. Davon erhoffe sich Verdi, "dass die Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels, die enorme Umsatzzuwächse zu verzeichnen haben, in die Pflicht genommen werden und ihrer Verantwortung nachkommen."

"Wir haben den Eindruck, dass es vielen Lebensmittel-Einzelhändlern gelingt, die Kunden und auch Behörden über die wirkliche Umsetzung der Corona-Maßnahmen und Regelungen in ihren Geschäften zu täuschen", schrieben die Gewerkschaftssekretäre Andrea Busch und Thomas Schneider. Sie seien von Beschäftigten mehrerer Unternehmen wie Aldi, Kaufland und Netto innerhalb der Tarifbezirke Leipzig-Nordsachsen und Chemnitz-Erzgebirge/Vogtland-Zwickau aufgefordert worden, das Schreiben zu verfassen. Der Brief richtet sich an Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und alle Fraktionen des Sächsischen Landtags - außer der AfD-Fraktion.

Arbeitgeber zu "halbherzig"

In dem Brief wirft Verdi großen Lebensmitteleinzelhändlern vor, die bestehenden Corona-Regeln nur "halbherzig" umzusetzen. Stattdessen müssten die Beschäftigten Hygiene- und Vorbeugemaßnahmen "zu oft erkämpfen".

Anders als im ersten Lockdown sieht man vor den Geschäften kaum noch Sicherheitskräfte, die den Zugang begrenzen, auf das Tragen der Maske achten und Einkaufswagen desinfizieren. Hier sind einige Arbeitgeber der Meinung, dass dies Aufgabe der Kunden im Rahmen der Selbstkontrolle wäre. Das geht an der Realität vorbei. Thomas Schneider und Andrea Busch Gewerkschaftssekretäre verdi

Während des ersten Lockdowns wurden allerorten Einkaufswagen desinfiziert. Mittlerweile müssen das Kunden selbst machen - wenn denn Desinfektionsmittel in den Supermärkten zur Verfügung stehen. Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Das kritisiert Verdi an Lebensmitteleinzelhändlern in Sachsen:

"Viele Arbeitgeber sehen in Hygiene- und Vorbeugemaßnahmene nur Kostenfaktoren. Sie spielen mit der Gesundheit ihrer Beschäftigten."

"Die Beschäftigten müssen in den Konflikt mit Kunden gehen, mit allen Folgen bis hin zu Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten."

"Bereitstellung von Schutz-/Desinfektionsmitteln durch die Arbeitgeber ist oftmals ungenügend."

"Zu oft wird die unternehmerische Verantwortung nicht vom Arbeitgeber wahrgenommen, sondern wird auf die Beschäftigten delegiert, ohne sie entsprechend zu schulen und zu legitimieren."

"Es ist sogar festzustellen, dass Arbeitgeber Öffnungszeiten ausweiten, bis hin zu Überlegungen, den gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Sonntagsschutz aufzuweichen. Das geschieht einzig und allein aus Profitinteresse."

Lage im Einzelhandel zweigeteilt

Während Verkäuferinnen und Verkäufer in Lebensmittelgeschäften Mehrbelastungen und unzähligen Kontakten täglich ausgesetzt seien, fürchteten Tausende andere Beschäftigte um ihre Existenzen. Dabei gehe es um die derzeit geschlossenen Geschäfte im Non-Food-Bereich. "Das betrifft Eigentümer gleichermaßen wie Angestellte. Vor allem inhabergeführte Geschäfte und kleine Kaufleute sind in Gefahr, aber auch große Einzelhändler wie Galeria Karstadt Kaufhof, Adler-Modemärkte, Douglas, Hussel und viele andere kommen an ihre ökonomischen Grenzen", sagte Thomas Schneider. Der stationäre Handel benötige jetzt staatliche Unterstützung. Ohne diese Hilfen, befürchtet die Gewerkschaft ein Veröden der Innenstädte und höhere Arbeitslosigkeit, weil Filialen wie von Douglas und H&M schließen.