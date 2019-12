In Sachsen haben im vergangenen Jahr rund 2.600 Schüler die Schule ohne einen Hauptschulabschluss verlassen. Sie hatten den Notenschnitt und die Prüfungen am Ende der 9. Klasse nicht geschafft. Laut Statistischem Bundesamt lag Sachsen damit bei einer Quote von 8,7 Prozent und befand sich im Ländervergleich im Mittelfeld. Wie ein Sprecher des Kultusministeriums MDR SACHSEN sagte, ist ein Vergleich aber schwierig, da in Sachsen auch Schüler aus Förderschulen in der Statistik enthalten sind - anders als in anderen Bundesländern.