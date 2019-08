Am auffälligsten für die Bankkunden ist, dass das iTAN-Verfahren abgeschafft wird. Man muss sich zunächst an ein neues TAN-Verfahren gewöhnen, was die jeweilige Bank dann als Ersatz anbieten wird.

Es kommt darauf an, welches Verfahren Sie wählen. Wir haben uns 22 Banken angeschaut und haben festgestellt, dass alle Banken auch ein Verfahren anbieten, das ohne Smartphone möglich ist. Aber es geht in der Regel kaum noch ohne ein zusätzliches Gerät. Wenn ich das Smartphone also nicht nutzen kann, möchte oder will, dann muss ich mir einen TAN-Generator zulegen, der dann diese Transaktionsnummer erzeugt.