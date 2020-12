Freiberg: Weihnachtsoratorium auf neuen Wegen

Für dieses Wochenende waren im Freiberger Dom drei Konzerte mit Bachs Weihnachtsoratorium geplant. Doch die müssen ausfallen. Stattdessen wird die traditionelle Aufführung in diesem Jahr am Sonnabend in Kooperation mit der sächsischen Imagekampagne "So geht sächsisch" als Livestream ausgestrahlt.

Als Musiker ist es eigentlich, wenn man nicht mehr auftreten darf, eine Sache, die man dankbar annimmt, weil man sich ja dennoch in einem Livestream mit dem Publikum in irgendeiner Form verbunden fühlt, sagt Domkantor Albrecht Koch. Domkantor Albrecht Koch: "Das Weihnachtsoratorium gehört ja für viele zum Weihnachtsfest dazu." Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Um die Abstandsregeln einzuhalten, sind im Bereich des Altarraums mehrere Podeste weit auseinander platziert worden – für jeweils zwei Musiker oder Sänger. Normalerweise sitzen wir nebeneinander, stehen nebeneinander, Schulter an Schulter – das geht in diesen Zeiten überhaupt nicht, so Koch.

Möglich werden die Abstände, da das Ensemble auf das absolute Mindestmaß reduziert wurde. Wir haben jetzt eine ganz kleine Orchesterbesetzung, in der jedes Instrument auch in den Streichern nur einmal besetzt ist, erzählt Koch. Auch der Chor bestehe nur aus zwölf Sängern und Sängerinnen. Trotz der Einschränkungen freuen sich die Freiberger auf das Konzert. Das Weihnachtsoratorium gehört ja für viele zum Weihnachtsfest dazu, so Koch. Ich finde das großartig und unser Dom ist so herrlich.

Leipzig: Opernpremiere im Lockdown

Die Leipziger Oper will am 6. Dezember trotz Lockdown und Schließung Premiere feiern. Auf dem Programm steht Verdis Il Trovatore - mit Gewandhausorchester und Opernchor in voller Besetzung. Musiker auf der Hinterbühne auf Abstand. Im Vordergrund die Solisten auf dem überbauten Orchestergraben. Bildrechte: Kirsten Nijhof

Kein Problem, sagt Opernsprecherin Gudula Kienemund. Schließlich besitze die Leipziger Oper mit einer Fläche von 600 Quadratmetern eine der größten Opernbühnen Europas. Die reine Nutzfläche umfasse 25 Meter in der Breite und 22 Meter in der Tiefe. Zur Eröffnung war sie damit die größte Bühne in der DDR. Rund 60 Musiker mit Abstand und auch mit Abschirmung der Bläser passten locker drauf, sagt Frau Kienemund mit Stolz in der Stimme. Gespielt werde nicht im Orchestergraben, sondern auf der Bühne selbst.