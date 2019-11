In Sachsen sind bisher in diesem Jahr weniger Organe gespendet worden als in den ersten zehn Monaten 2018. Nach vorläufigen Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation von Anfang November wurden 164 Organe gespendet und damit 13 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Organspender sank von 58 auf 55. Sozialministerin Barbara Klepsch erklärte: "Jeder kann in die Situation kommen, auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein."

Allerdings hatten Mediziner vor einigen Jahren die Organspenden in Zwielicht gebracht. Nach mutmaßlichen Manipulationen bei der Organvergabe an Kliniken in Regensburg, Göttingen und München waren Anfang 2013 auch in Leipzig Unregelmäßigkeiten bekannt geworden. Das Universitätsklinikum hatte damals eingeräumt, dass seit 2010 in 38 Fällen Patientendaten verändert wurden, um ihnen schneller zu einer Spenderleber zu verhelfen.



Juristisch belangt wurden die Ärzte nicht. Die Gerichte sahen ihr Handeln zwar moralisch verwerflich, nicht jedoch strafbar.