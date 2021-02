Welchen Dialekt Gottfried Silbermann gesprochen hat, ist nicht überliefert. Da der berühmte Orgelbaumeister aber 1683 in Kleinbobritzsch südlich von Freiberg geboren wurde, wird es wohl säggs'sch gewesen sein. Seine Orgeln jedenfalls klingen sächsisch. Sie haben - in barocker Sprache ausgedrückt - "ein breites Maul", sagt der Musikwissenschaftler und Organist Michael Kaufmann. Silbermann hat nachweislich 50 Orgeln gebaut. Die meisten der 31 davon erhaltenen befinden sich in sächsischen Kirchen. MDR Kultur hat mit Kaufmann über den sächsischen Klang der Silbermann-Orgeln gesprochen und wie er sich ausdrückt.