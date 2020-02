Mit dem schönen Wetter in Sachsen ist es vorbei: "Orkantief 'Sabine' ist auf dem Weg", sagte Meteorologin Kathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag. Im Westen des Freistaates frische der Wind bereits auf. Bis zum Abend steigere er sich flächendeckend, begleitet von einsetzendem Dauerregen. "In der Erzgebirgsregion kann örtlich auch ein bisschen mehr runterkommen." Oberhalb von 800 Metern schneie es ein bisschen.

Bildrechte: Mitteldeutsche Flughafen AG

Die Kaltfront erreicht in der Nacht zwischen 3 Uhr und 5 Uhr Nordsachsen und Dresden etwa drei Stunden später. Sie bringt dann Schauer mit Graupel, einzelne Gewitter und orkanartige Böen bis Windstärke 12 und Geschwindigkeiten von 120 Kilometer pro Stunde mit. "Wer nicht raus muss, sollte ab Nachmittag nicht rausgehen, auch das Auto sollte in der Garage bleiben, wenn man nicht unbedingt fahren muss".





Die Deutsche Bahn sowie die Länderbahnen in Sachsen sind vorbereitet. "Aktuell gibt es noch keine Probleme", sagte eine DB-Sprecherin auf Anfrage. An den Bahnhöfen Leipzig und Dresden werde vorsorglich das Personal verstärkt. "Reisende sollten sich informieren." An den Flughäfen Dresden und Leipzig wurden die abendlichen Linienflüge von und nach Stuttgart, Düsseldorf und Köln-Bonn gestrichen.