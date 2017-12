Sie sind Integrationsministerin und kümmern sich seit 2016 um Nachwende-Ungerechtigkeiten in Ostdeutschland. Wollen Sie die Ostdeutschen in die bundesdeutsche Gesellschaft integrieren?

Ich habe mein Thema Integration und Gleichstellung an sich schon so verstanden, wie man es ursprünglich in der Politik versteht. Aber dann habe ich immer wieder wahrgenommen, dass man hier so wenig Verständnis für geflüchtete Menschen hat. Und da habe ich mich gefragt: Warum eigentlich? Immer wieder bekam ich zu hören: "Wir sind ja selber nach 27 Jahren noch nicht integriert und gleichgestellt." Ich glaube, dass es Menschen, die mit sich selber nicht im Reinen sind, besonders schwer fällt, sich für neue Herausforderungen zu öffnen, also auch für die Flüchtlingsproblematik.