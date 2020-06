Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

'89/90 war schlimmer. Da erlitt die ostdeutsche Wirtschaft nach der Wende einen kompletten Zusammenbruch. Damals ging ein Großteil der Unternehmen pleite. Ganz viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. So schlimm wird es jetzt sicherlich nicht kommen. Der derzeitige Einbruch ist zwar heftig - aktuell rechnen wir mit minus zehn Prozent beim Bruttoinlandsprodukt - aber danach wird es auch wieder zu einem Aufschwung kommen. Die Produktion kann in vielen Bereichen nachgeholt werden.



Allerdings konnte vor dreißig Jahren der Westen mit massiven Hilfen gegenhalten. Es gab großangelegte Subventionsprogramme - auch weil es sich der Westen leisten konnte. All das fällt jetzt weg, weil der Westen ja selbst betroffen und ebenfalls auf Subventionen angewiesen ist. Alles in allem bleibe ich aber optimistisch, dass wir auch aus dieser Krise wieder herauskommen.