Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in seiner Osterbotschaft weiter um Geduld, Verständnis und Engagement gebeten. In einer Videobotschaft an die Sachsen sagte er, das Leben stehe überall auf der Welt still, um "diesen schwierigen Virus" besiegen zu können. Er sei "dankbar für die Geduld, für die Disziplin, die ich überall spüre." Kretschmer bittet darum, das auch in den kommenden Ostertagen genauso zu leben. Zugleich bedankte er sich bei der Staatsverwaltung, den Pflegediensten und allen "die zupacken, die helfen und mitmachen."

Timmerevers: Österliche Hoffnung

Heinrich Timmerevers, Bischof des Bistums Dresden-Meißen, betonte, wie schmerzhaft es sei, gerade jetzt Familien nicht zusammenführen zu können: "Wir merken an dieser Situation der Corona-Krise, wie sehr der Mensch doch verwundbar ist. Es betrifft uns alle." Die Menschen müssten in der Nähe, die sie suchten, Abstand halten. Dabei stelle er aber fest, dass sie eine neue Aufmerksamkeit füreinander entwickelten. Timmerevers sagte weiter: "Es ist meine österliche Hoffnung, mein Wunsch, dass wir in dieser schwierigen Zeit, wo wir in Krise stehen, auch erfahren können, dass etwas Neues anfängt, neues Leben möglich wird."

Bilz: "Es geht weiter"