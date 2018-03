In Sachsen beginnen die Schulferien am Gründonnerstag - es ist der Tag mit der höchsten Staugefahr zu Ostern. Nach Einschätzung des ADAC wird besonders die A4 und A72 sowie die angrenzende A9 betroffen sein. Karfreitag und Karsamstag soll sich die Situation entspannen. Auf der Nord-Süd-Achse A9 sowie auf der A4 in Richtung Görlitz wird aber weiterhin mit "lebhaftem Reiseverkehr" gerechnet, so der Automobilclub.