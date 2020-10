Frage: Woran erinnern Sie sich noch vom 3. Oktober 1990?

Hanka Snatkin: Der Tag kam für mich überraschend, war ich doch eben erst aus der Sowjetunion zurückgekommen und lernte gerade, mit dem DDR-Alltag umzugehen. Dieser erste 3. Oktober war für mich aufregend. Was kommt da auf uns, auf mich zu? Was ändert sich? Wie komme ich mit den Menschen aus der 'anderen Welt' klar? Damals war ich 27 Jahre alt, hatte einen zweijährigen Sohn und wollte die Stahlindustrie verbessern.

Das Stahlwerk in Freital, im 'Tal der braunen Wolken', wollte ich mit verbesserten Technologien etwas heller, schöner machen. Das war meine Vision, die mich in manchen schwierigen Situationen während des Studiums, weit weg von zu Hause, weitermachen ließ.

Ist Ihnen der Feiertag heute wichtig?

An und für sich ist der Tag nicht wichtig für mich. Es ist wichtig, dass es keine Grenzen gibt. Wichtig sind keine Grenzen in den Köpfen, offene Kommunikation zwischen Menschen, egal wo auf der Welt.

Sie haben in Moskau studiert, Erfahrungen in Stahlkonzernen in West und Ost gesammelt. Über die Unterschiede und Grenzen spricht man ja gerne. Aber welche Gemeinsamkeiten haben Sie festgestellt zwischen Ost und West – eventuell auch im Vergleich zu Osteuropa?

Darf ich das anhand meines Arbeitslebens erklären? Metallurgen sind auf der ganzen Welt miteinander verbunden. Ich denke, es ist die Faszination des Werkstoffs Stahl und die Frage, wie man aus Naturrohstoffen - Erz, Kohle, Gestein - Autos, Brücken, Flugzeuge bauen kann. Meine Leidenschaft ist der flüssige Stahl. Es ist die Wärme, die Farbe, die enorme Temperatur und das Wissen, mit welchen technologischen Maßnahmen ich diese oder jene Reaktion beeinflussen kann. Ich hatte die Chance in Ost- und in Westdeutschland, einmal auch 2003 in einem russischen Stahlwerk zu arbeiten. Und überall da habe ich Gemeinsamkeiten erkannt: die Liebe zum Beruf und die Leidenschaft, eine Anlage zum Laufen zu bringen, eine neue Technologie zu bestätigen oder ein gutes Ergebnis erwirtschaftet zu haben. Die Freude am Erfolg zu teilen, das schweißt zusammen. Das ist eine gute Gemeinsamkeit, bei doch manchen Unterschieden.

Nach Jahren fern von Sachsen, sind Sie zurückgekommen und arbeiten nun als Geschäftsführerin für rund 400 Mitarbeiter in Zeithain: Wie war das Zurückkehren für Sie?

Ich war nicht mehr ganz jung, nach vielen Jahren im Edelstahlwerk Freital, als ich mich entschieden hatte, noch einmal von vorn als Metallurgin in der GMH-Gruppe in Georgsmarienhütte bei Osnabrück zu beginnen. Für die dortigen Kollegen war das ungewohnt, bediente ich doch alle Klischees: Ossi, Frau und dann noch Führungskraft in einer Männerdomäne. Ja, das war nicht einfach. Dennoch habe ich mich durchgebissen. Wir Metallurgen haben uns kennen- und vertrauen gelernt. Als ich wieder nach Sachsen zurückging, habe ich auch viel in Niedersachsen gelassen. Ich habe immer noch sehr guten Kontakt zu den Mitarbeitern in den Stahlwerken, egal ob in Freital, Georgsmarienhütte oder in Russland. In Westdeutschland hat man mich oft nach den Unterschieden gefragt, was ist anders bei euch im Osten?

Ossi, Frau und Chefin in Männerdomäne - Hanka Snatkin begann ihre Karriere als Lehrling für Instandhaltungsmechanik im Stahlwerk Freital.

Ab 1982 studierte sie fünf Jahre lang im Moskauer Stahlinstitut. Zur Wendezeit kam sie zurück ins Stahlwerk Freital, wo sie als Betriebsingenieurin und später als Betriebsleiterin arbeitete.



- Vom Edelstahlwerk Freital wechselte Snatkin ins niedersächische Georgsmarienhütte als Leiterin der Sekundärmetallurgie. Seit 2019 ist sie im Mannesmann-Röhrenwerk in Zeithain tätig, zurst als Werkleiterin, seit 1. Juli 2020 als Geschäftsführerin.



- Damit gehört die Sächsin zu 21,3 Prozent Frauen in Führungspositionen deutscher Unternehmen.

30 Jahre nach dem Mauerfall hatten es 2019 deutlich mehr ostdeutsche Frauen als ostdeutsche Männer in Führungspositionen geschafft. Auch im Vergleich mit westdeutschen Frauen schnitten Frauen aus der ehemaligen DDR in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik erfolgreicher ab.



Quelle: Studie zu "Ostfrauen" des MDR, RBB und Universität Leipzig 2019

Und, was haben Sie geantwortet?

Es ist nicht einfach zu erklären. Ich habe es immer so versucht: In der Schule haben wir im Osten den schwächeren Schülern in Lernpatenschaften geholfen, das Klassenziel zu erreichen. In Westdeutschland haben die Eltern einen Nachhilfelehrer beauftragt. Beides ist in Ordnung, der schwächere Schüler hat sein Ziel erreicht. Im Zusammenleben und beim Arbeiten ist aber Teamarbeit gefragt. Und da wurden mit den Patenschaften im Osten andere Denkweisen angelegt.

Woran haben Sie gemerkt, dass Sie jetzt wieder in Sachsen sind und nicht mehr in Niedersachsen?

Zurück in Sachsen im Mannesmann-Röhrenwerk Zeithain, wo aus Stranggussknüppeln Röhren gewalzt werden, habe ich die Art Menschen wiedergefunden, die ich vor ein paar Jahren im Freitaler Stahlwerk kannte. Ich denke, das hat nicht unbedingt etwas mit Ost oder West zu tun. Die Norddeutschen sind auch irgendwie anders als die Bayern. Es gibt überall solche und solche Menschen. Dennoch haben die Menschen in der ostdeutschen Stahlindustrie nach der Wende, nach dem Zusammenbruch der Wirtschaft eine Menge durchgemacht. In manchen Betrieben blieben zehn Prozent der vorherigen Belegschaft übrig, um wirtschaftlich effektiv zu arbeiten. Diese Angst um den Arbeitsplatz steckt noch ganz anders in den Menschen als im Westen Deutschlands.



Ich merke täglich im Umgang mit den Kollegen in Sachsen, dass wir ähnlich aufgewachsen sind. Wir haben die gleiche Schulbildung, ähnliche Lebensweisen in der Kindheit und Jugend entwickelt und haben alle gemeinsam die Wende vor 30 Jahren erlebt. Dadurch verstehe ich manche Reaktionen besser, wenn es um Veränderungen im täglichen Arbeitsleben geht, um den immer währenden Kampf um bessere Ergebnisse in der Produktion, um die Steigerung der Effizienz, nicht zuletzt um den zu erwirtschaftenden Gewinn.

Welches Fazit ziehen Sie nach 30 Jahren Leben in Ost und West?

Ich denke, es gibt immer noch Berührungsängste zwischen Ost und West, zumindest in der Generation, die den ersten Tag der deutschen Einheit ganz bewusst miterlebt hat. Es herrscht immer noch Angst, dass der Westen den Osten ausnimmt. Es gibt allerdings auch Menschen, die gemeinsam die Unterschiede überwinden. Gerade aus den Unterschieden kommt die Weiterentwicklung, denke ich. Das ist für mich der Weg der Veränderungen. Damit verschwinden irgendwann die gesellschaftlichen Unterschiede.

Vielen Dank für das Gespräch.