Besonders teuer wird es in der Leipziger Innenstadt. Hier müssen Autofahrer für zwei Stunden Parken vier Euro zahlen. Das ergaben Recherchen des MDR-Magazins "Umschau". Dabei wurden die aktuellen Parkgebührenverordnungen von sieben Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern in Mitteldeutschland ausgewertet. Demnach ist das Parken in Leipzig und Dresden am teuersten. Chemnitz landete im Mittelfeld.