Sachsens Grüne setzen am Sonnabend in der Festhalle Annaberg-Buchholz ihre Landesversammlung fort, die am Freitag begonnen hat. Ab 10 Uhr diskutiert die Partei über ihre Gremienbesetzung und will einen Landesvorstand wählen. Dabei tritt der bisherige Vorsitzende Normann Folger erneut an. Christin Furtenbacher aus Chemnitz kandidiert für den freiwerdenden Platz von Christin Melcher. Die Melcher tritt nicht erneut an, da sie im September in den Landtag gewählt wurde. Es gibt keine Gegenkandidaten.