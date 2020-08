Grundsätzlich können wir sagen, wenn wir das Brot dünner schneiden, den mageren Belag dicker legen und dort ordentlich Gemüse dazu essen, dann ist das günstig. Denn wenn ich Stärke mit genügend Eiweiß kombiniere, dann gelangt das einfach langsam ins Blut. Der Blutzucker steigt nicht so stark an, und das ist für den Stoffwechsel entlastend bzw. für den Insulinhaushalt entlastend, und das hat viele gute Folgen. Und wenn ich über Gemüse oder Vollkornprodukte reichlich Ballaststoffe verzehre, dann bringt das den Darm in Schwung - das ist auch günstig.



Das heißt im Klartext, dass wir den sogenannten Stärke-Beilagen, also Reis, Brot, Nudeln, Kartoffeln, auch den Stellenwert wieder einräumen sollten, den das Wort schon vorgibt, nämlich als Beilage und nicht als Hauptsache der Mahlzeit.



Ein Beispiel: Ein Pausenbrot für ein zehnjähriges Schulkind bei einer Scheibe Brot mit reichlich Belag wie Kochschinken oder auch Käse der mittleren Fettgehaltsstufe, am besten kombiniert, vielleicht im Pizza-Style, d.h. Wurst und Käse mit vielleicht Paprikaschote, vielleicht sogar nem Zwiebelring drauf. Da kann man schon schöne Dinge tun. Und dann ist es günstig, wenn der Belag aus Putenbrust und Frischkäse besteht. Dazu passt dann gut Apfel. Da kann ich statt Butter als Unterstrich zum Beispiel auch so etwas wie ein Frischkäse mit Curry noch ein bisschen würzen. Dann bin ich in der pikanten Richtung. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.