Diese Nacht werden die Perseiden mit voller Kraft den sächsischen Himmel kreuzen. Insgesamt ist der Meteorstrom noch bis zum 14. August zu erleben, wie Stefan Schwager von der Sternwarte Riesa bestätigt. "Manche Wissenschaflter nennen auch die Nacht zwischen 12. und 13. als am schnuppenreichsten." So oder so: "Keiner muss derzeit ohne Sternschnuppe ins Bett", erklärt Schwager. - Und hat noch einige Tipps für Sternengucker: