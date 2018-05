Für Sachsen kann das das Landeskriminalamt nicht bestätigen. "Pfandbetrug kommt ab und zu vor, aber das ist kein Kriminalitätsschwerpunkt in Sachsen", erklärte eine LKA-Sprecherin. Pfandbetrug werde nicht gesondert in den Kriminalstatistiken aufgeführt, so dass man keine konkreten Schadenssummen nennen könne.

Ähnlich schätzt das der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, Eberhard Lukas, ein. "Aktuell haben wir vom Handel und unseren Mitgliedern nicht gehört, dass es ein großes Problem ist." Laut Lukas sind die pfandfreien Flaschen oder Dosen in Tschechien und Polen problematisch. "Dann kleben manche das Logo der Deutschen Pfandgesellschaft (DPG) drauf und bekommen die Flaschen in Sachsen los."

So funktioniert die Flaschenpfand-Abrechnung Handel und Industrie haben eine Gesellschaft gegründet, um die Pfandrücknahme zu organisieren. Das ist die Deutschen Pfandgesellschaft GmbH (DPG). Getränkehersteller und Importeure verkaufen Pfandflaschen und -dosen mit 25 Cent plus Umsatzsteuer im Handel an die Kunden. Bringt der Kunde die leere Flasche später zum Automaten beim Händler, zieht er den Pfandbon mit 25 Cent. Der Händler holt sich das Geld von den Getränkeherstellern zurück. Das funktioniert über die Erstellung eines elektronischen Rohdatensatzes, der bei der Rücknahme im DPG-Automaten erstellt wird. Anhand der Daten kann der Händler sein Geld dem Getränkehersteller in Rechnung stellen.

Manipulationen am Leergut wie in Pirna sind ein Trick der Betrüger. Vor einigen Jahren wurde vor allem in Nordrhein-Westfalen eine andere Masche bekannt. Im Ruhrgebiet waren öfter Kunden aufgefallen, die eine Angelschnur um den Flaschenhals ihrer Pfandflasche gebunden hatten und damit die Flasche nach dem Scannen wieder aus dem Automaten zogen, um sie gleich nochmals hineinzustecken. In Berlin und Köln standen Getränkehändler schon wegen Betrugs vor Gericht, die Leergutautomaten in ihren Geschäftsräumen so manipuliert hatten, dass die selbe Flasche 177.451 mal hintereinander gezählt wurde. Schaden: 44.362 Euro.