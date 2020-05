Auch die Döllnitzbahn ist am Pfingstwochenende unterwegs. Der Dieselzug verkehrt zwischen Oschatz, Mügeln, Glossen und Kemmlitz. Wenn es das Wetter zulässt, wird auch der Aussichtswagen "Collmblick" angehängt. Aus Sicherheitsgründen muss derzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung bei der Fahrt im "Wilden Robert" getragen werden. Entlang der Strecke wird Einiges geboten. So zum Beispiel der O-Schatz-Park. Dieser hat an allen Pfingsttagen für Sie geöffnet. Auch das Heimatmuseum Mügeln ist für Interessenten am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Panometer Leipzig hat täglich geöffnet. In der 32 Meter hohen Ausstellung "CARLOS GARTEN – Eine Rückkehr ins Paradies" kann man die Welt des Mikrokosmos genauer erkunden. In den Besuchern soll der Eindruck erweckt werden, als wären sie so groß wie eine Blütenpolle. Bildrechte: dpa

Im Autokino an der alten Messe in Leipzig werden von Freitag bis Montag insgesamt 13 verschiedene Filme gezeigt. Bei einer Auswahl von Minions über Das perfekte Geheimnis bis hin zu Birds of Pray ist für jeden etwas dabei.



Und auch in Döbeln gibt es jetzt ein Autokino. Dort flimmern am Wochenende die Streifen Das perfekte Geheimnis, Sonic the Hedgedog und A Star is born über die Leinwand.