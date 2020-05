Zu Pfingsten verkehren zusätzliche Züge in die Sächsische Schweiz und das Osterzgebirge. Viele S-Bahnen würden zudem mit einem weiteren Wagen ausgestattet, teilte der Verkehrsverbund Oberelbe mit. So fährt am Sonnabend der Saxonia-Express von Leipzig über Dresden direkt bis Schöna. Für Ausflüge ins Osterzgebirge ist am gesamten Pfingstwochenende der Wander-Express zwischen Dresden und Altenberg im Einsatz.