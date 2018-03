Pflege eines Menschen … in diese Situation bin auch ich gekommen. Wie es sich anfühlt, was es mit einem macht. Völlig überraschend stellt sich Dein Alltag um ...

Mein Mann und ich haben im vergangenen Jahr mit unserem damals fünfjährigen Kind meinen Schwiegervater bei uns aufgenommen. Er bekam eine Diagnose, die keinerlei Heilungschancen zuließ und wir hatten keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch zusammen blieb. Seit seinem Einzug und den zunehmenden Qualen gab es so einige Momente, in denen ich quasi hautnah mit der Pflege, dem Abschied, ja mit dem Tod konfrontiert war. Was passiert denn, wenn mein Schwiegervater vor Schmerzen schreien würde und ihm kein Medikament hilft? Was, wenn sein Husten nicht aufhört oder ich die Erste bin, die ihn tot auffindet oder gar unser Kind? Ein Kind von 5 Jahren!

In dieser Zeit war unser Kind das coolste Kind überhaupt auf diesem Planeten. Es hat uns nämlich alle gemeinsam trotz der Situation zum Lachen gebracht und schöne Dinge zu uns gesagt. Das tut so gut, wenn es sich sonst so schwer ums Herz anfühlt.

Wir hatten großes Glück

Auch Freunde und die Familie waren für uns da. Ganz besonders aber waren es die Erfahrenen in diesem Bereich, die uns unglaublich gestützt haben, wie unsere Hausärztin, die uns als Familie blickig und herzlich umsorgte, der liebe- und würdevolle anthroposophische Pflegedienst oder das nicht wegzudenkende Brückenteam vom Josephstift. Wir hatten mit allen, wirklich allen, sehr viel Glück. Egal wann wir sie in unserer Hilflosigkeit brauchten, zu welcher Tages- oder Nachtzeit, mit Ihnen habe ich Ängste über die Pflege und das Sterben abgebaut. Dieses Glück weiß ich sehr zu schätzen. Durch diese Lebensschule geht man nicht so oft.

Dem Tod ganz nah

Wenn ich daran denke, welche Alltagstipps mir die Pfleger immer wieder gaben, die Ärzte betonten, man könne sie immer erreichen oder sie hielten meinem Schwiegervater liebevoll die Hand. Wenn ich daran denke, kann ich vor Glück die Tränen laufen lassen. Oft erinnere ich mich an den einen Pfleger vom Brückenteam, der zwei Tage vor dem Tod meines Schwiegervaters bei uns war, den wir gebeten hatten, noch nicht zu gehen, weil wir so unsicher waren und wir in den immer weniger werdenden Stunden bedacht und rücksichtsvoll sein wollten. Dieser Pfleger hat uns in respektvoller Art nahe gebracht, in welcher Phase wir uns befinden und das es nicht mehr sehr lange dauert.

Mein Schwiegervater ist nach über sieben Monaten von uns gegangen. Er hatte es geschafft. Und als der Moment des Sterbens da war, stellte unser Kind völlig erstaunt fest, wie lange Opa doch die Luft anhalten könne. Mit (m)einem Kind diese Situation erleben zu dürfen, hat sich so gut angefühlt. Und wie ängstlich war ich noch zuvor, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie es werden würde. Selbst bei der Totenwache war unser Kind ein Stern. Noch nicht in der Schule und schon so emphatisch und liebevoll gegenüber Jedem, der mit uns trauerte.