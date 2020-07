11.07.2020 | 15:30 Uhr Interesse an Pflegeberufen in Sachsen wächst

Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten, sind während der Corona-Pandemie als "Helden des Alltags" wieder ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt. Trotz vieler Missstände in dem Berufsfeld steigt das Interesse an Ausbildungsberufen in der Pflege. Der Bedarf an Fachkräften ist nach Einschätzung der Agentur für Arbeit weiter hoch.